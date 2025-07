Polizei bittet um Videos von Massenschlägerei

Die Ermittlungen zur Rekonstruktion des genauen Tatgeschehens von Samstagabend rund um das Fußballstadion in Lustenau dauern an, berichtet die Polizei. Dabei hofft die Exekutive nun auf die Mithilfe der Bevölkerung: „Handyvideos von Augenzeugen können dabei helfen, bestimmten Personen konkrete Handlungen zuzuordnen.“ Die Polizeiinspektion Lustenau bittet daher Personen, die im Besitz entsprechender Aufnahmen sind, sich mit der Dienststelle in Verbindung zu setzen. So soll Klarheit in die Angelegenheit gebracht werden.