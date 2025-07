Cristiano Ronaldo im Anflug: Saalfelden rüstet auf

Das Warten der Fans hat bald ein Ende: Cristiano Ronaldo soll am Freitag in Salzburg eintreffen. Der 40-jährige Superstar wird dann gemeinsam mit fünf weiteren Spielern, die zuletzt beim Gold Cup für Saudi-Arabien im Einsatz waren, zum Team von Al-Nassr stoßen. In Saalfelden laufen die Trainingseinheiten von Sadio Mané und Co. bereits.