Meinl-Reisinger bei Trumps rechter Hand in den USA

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger auf Antrittsbesuch in Washington! Sie wird am Donnerstag ihren US-Amtskollegen Marco Rubio treffen, um die Lage in der Ukraine und in Nahost sowie den Zollstreit zu besprechen. Direkt vor dem Abflug erläuterte die Neos-Politikerin der „Krone“ noch ihre wichtigsten Anliegen in den USA.