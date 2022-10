Fruststimmen, Spaßpolitik und kein Bock auf Grüne

Erfolgsrezept: Bescheiden, aber dennoch seriös

Vor seinem Fernsehauftritt, zu dem Dominik Wlazny übrigens wie gewohnt mit der U-Bahn anreiste, nahm der hauptberufliche Musiker in der Maske seine Frisur selbst in die Hand und sprühte sich flott Haarspray in die schwarze Mähne - ähnlich bodenständig hatte er sich auch im Präsidentschafts-Wahlkampf inszeniert: Der 35-Jährige setzte auf Bescheidenheit.