Der Altweibersommer bleibt in OÖ weiter erhalten

Der Wettergott meint es diese Woche gut mit uns Oberösterreichern. „Der Dienstag wird ähnlich wie der Montag. Am Vormittag wird es im Flachland noch einige Nebelfelder geben, diese lockern aber zum Nachmittag auf. Im Mühlviertel und im südlichen Bergland scheint den ganzen Tag die Sonne. Ein herrliches Bergwetter also“, prognostiziert ZAMG-Meteorologe Christian Ortner für den heutigen Tag über 20 Grad. Einen leichten Knick bekommt das Wetter allerdings am heutigen Abend. „In der Nacht auf Mittwoch zieht eine schwache Kaltfront durch das ganze Land und kann für einige kleinere Regenschauer sorgen. Das bleibt aber auch der einzige Niederschlag in dieser Woche“, sagt der Experte.