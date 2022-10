Sturm im Hoch: „Diese Saison ist vieles möglich!“

Diese Sturm-Mannschaft ist heuer kaum zu stoppen! Salzburg schon besiegt, in der Europa League gegen Lazio Rom für Sensationen gesorgt. In der Meisterschaft drehte die Ilzer-Elf am Sonntag auch noch einen 0:1-Rückstand zum 3:2-Sieg. Und das ausgerechnet gegen Angstgegner WAC, den man zuletzt fast vier Jahre in der Merkur Arena nicht mehr geschlagen hat. Die Richtung stimmt bei den Grazern. So mancher Spieler träumt schon von mehr. Ist das alles nur der Beginn einer Titelsaison?