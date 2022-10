Patienten droht „Eiszeit“: Kostenwelle in Praxen

Ein Blick in deutsche Praxen zeigt, was auf uns zukommen könnte. Denn dort hat die Teuerung so dramatische Ausmaße erreicht, dass neben drohenden Geräteabschaltungen, die zu längeren Wartezeiten führen, die Mediziner die Heizung in ihren „Ordis“ runterdrehen müssen. Ärztliches Rezept gegen das Frieren: Patienten sollen zur Behandlung dicke Socken und Decken selbst mitbringen!