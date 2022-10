Teuerung erreicht nun auch Kinderbetreuung im Land

„Echte Gebührenbremse muss her!“

Wie könnte man die Lage entschärfen? „Die Gemeinden gehören unterstützt, damit sie die enorm gestiegenen Kosten nicht an die Familien weitergeben müssen, die ohnehin schon stark von der Teuerung betroffen sind.“ Einen gedeckelten Strompreis für Gemeinden hat Lindner schon früher gefordert. Einen ähnlichen Mechanismus müsse man sich auch in Bezug auf Gebühren und Kosten für die Kinderbetreuung und Kinderbildung überlegen. Diese Forderung richtet der SPÖ-Chef an LH Thomas Stelzer (ÖVP) als Finanzreferent des Landes: „Da muss eine echte Gebührenbremse her!“ Umso mehr, als es sonst nächstes Jahr noch dicker kommen wird, wenn für das Schuljahr 2023/24 die heurige Inflation von über zehn Prozent Grundlage für Indexanpassungen bei Elternbeiträgen, etc., wird.