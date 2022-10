Unfall mit Fahrerflucht: Polizei sucht Zeugen

Unfassbar: Ein Autolenker hatte am Samstagabend in Bad Blumau (Steiermark) einen Radler so knapp überholt, dass der 63-Jährige in den Straßengraben geschleudert und schwer verletzt wurde. Doch der Pkw-Lenker fuhr einfach weiter. Um Hinweise wird nun von der Polizei gebeten.