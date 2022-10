Roboterschuh soll seine Träger „beflügeln“

30 Kilo weniger am Rücken

„Die optimierte Unterstützung ermöglichte es den Menschen, neun Prozent schneller zu gehen und dabei 17 Prozent weniger Energie pro zurückgelegter Strecke zu verbrauchen als beim Gehen in normalen Schuhen. Dies sind die größten Verbesserungen in Bezug auf die Geschwindigkeit und den Energieverbrauch beim ökonomischen Gehen, die bisher mit einem Exoskelett erzielt wurden“, so Steve Collins, außerordentlicher Professor für Maschinenbau und Leiter des Stanford Biomechatronics Laboratory.