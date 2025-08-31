„Versöhnungsinterview“ zwischen Friedl und TV-Dame

Mit ihrer Spieler-Verwechslung bei der Sky-Übertragung nach dem Bundesliga-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Werder Bremen hat Sky-Moderatorin Katharina Kleinfeldt vor rund einer Woche für Schlagzeilen gesorgt. Jetzt gab es das Wiedersehen mit Marco Friedl.
Was war passiert? ÖFB-Legionär Friedl hatte nach dem Schlusspfiff sein Trikot getauscht, kam deshalb mit dem Dress von Frankfurt-Keeper Michael Zetterer, der bis vor Kurzem sein Teamkollege in Bremen war, zum Interview. Das brachte die Moderatorin des TV-Senders offenbar aus dem Konzept, sie verwechselte den Österreicher mit dem Eintracht-Kicker und wollte wissen, ob „das der Auftaktsieg“ sei, den er erwartet habe. Die Szene ging im Netz viral.
Beim turbulenten Bundesliga-Samstagsspiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen (3:3) liefen sich die beiden nun erneut über den Weg. „Versöhnungsinterview“, schrieb Sky via Instagram. „Wir beide haben für ein bisschen Aufregung in der vergangenen Woche gesorgt. Aber schön, dass sie da sind, ich freue mich“, schmunzelte Kleinfeldt.
„Ich wusste auch nicht, dass es so Wellen schlägt, aber ich freue mich auch, hier zu sein“, sagte Friedl. Kleinfeldt wiederum meinte: „So ist das manchmal!“
Schmid trifft
Zum Sportlichen: Wegen einer Innenbandzerrung musste Friedl beim Duell mit Leverkusen zusehen. Ohne den Abwehrchef drehte Bremen in Unterzahl (!) ein 1:3 gegen Topklub und holte am Ende noch sensationell einen Punkt. Unter anderem traf Romano Schmid für Werder.
