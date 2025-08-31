So schnell geht‘s: Plötzlich waren die Waffen weg

Eine verbale Auseinandersetzung während einer Sitzung des Überprüfungsausschusses in der Tiroler Gemeinde Völs (Bezirk Innsbruck-Land) eskalierte. Ein Mandatar wurde daraufhin angezeigt und erhielt – noch vor Abklärung der Fakten – ein vorläufiges Waffenverbot.
Wer legal Waffen besitzt, sollte vorsichtig sein mit Äußerungen gegenüber anderen. Denn eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung ist rasch gestellt – und ebenso rasch spricht die Behörde ein vorläufiges Waffenverbot aus. Das musste der Völser Gemeinderat Herbert Strickner sen. (FPÖ) kürzlich zur – unliebsamen – Kenntnis nehmen.
„Rotzlöffel, eingebildeter Schnösel“
Die Vorgeschichte: Bei einer Sitzung des Überprüfungsausschusses gab es Meinungsdifferenzen zwischen ihm und dem Leiter des operativen Bauamts. Laut Protokoll hat Strickner den Bauamtsleiter als „Rotzlöffel und eingebildeten Schnösel“ bezeichnet, „welcher erst seine Ausbildung abschließen sollte, bevor er gescheit daherrede“. Und er werde ihn „auch mal außerhalb des Gemeindehauses treffen“.
Ich hätte nicht gedacht, dass die Behörde ein Verbot ausspricht, bevor eine Anschuldigung überhaupt geprüft wird.
Gemeinderat Herbert Strickner sen.
Anzeige wegen gefährlicher Drohung
Die Konsequenz: Der Bauamtsleiter zeigte den Gemeinderat wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung an. Dies hatte zur Folge, dass Strickner „Besuch“ von der Polizei erhielt: Die beschlagnahmte unter anderem zwei Pistolen und eine Schrotflinte, die Sportschütze Strickner legal besaß.
Verfahren rasch eingestellt
„Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen mich ausgesprochen“, wundert sich der Völser. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren freilich wenige Tage später ein, die Waffen erhielt Strickner am 27. August zurück, das Verbot wurde aufgehoben.
Mandatar verwundert
„Ich hätte nicht gedacht, dass die Behörde ein Verbot ausspricht, bevor eine Anschuldigung überhaupt geprüft wird“, wundert sich der 71-Jährige. So könne man jedem Jäger einen Streich spielen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.