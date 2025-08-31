So schnell geht‘s: Plötzlich waren die Waffen weg

„Rotzlöffel, eingebildeter Schnösel“

Die Vorgeschichte: Bei einer Sitzung des Überprüfungsausschusses gab es Meinungsdifferenzen zwischen ihm und dem Leiter des operativen Bauamts. Laut Protokoll hat Strickner den Bauamtsleiter als „Rotzlöffel und eingebildeten Schnösel“ bezeichnet, „welcher erst seine Ausbildung abschließen sollte, bevor er gescheit daherrede“. Und er werde ihn „auch mal außerhalb des Gemeindehauses treffen“.