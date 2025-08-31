Vorteilswelt
FPÖ-Mandatar angezeigt

So schnell geht‘s: Plötzlich waren die Waffen weg

Tirol
31.08.2025 06:00
Sportschütze Herbert Strickner sen. beim Abholen seiner Waffen in der BH Innsbruck. Das Verbot ...
Sportschütze Herbert Strickner sen. beim Abholen seiner Waffen in der BH Innsbruck. Das Verbot wurde aufgehoben.(Bild: Birbaumer Christof)

Eine verbale Auseinandersetzung während einer Sitzung des Überprüfungsausschusses in der Tiroler Gemeinde Völs (Bezirk Innsbruck-Land) eskalierte. Ein Mandatar wurde daraufhin angezeigt und erhielt – noch vor Abklärung der Fakten – ein vorläufiges Waffenverbot.

Wer legal Waffen besitzt, sollte vorsichtig sein mit Äußerungen gegenüber anderen. Denn eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung ist rasch gestellt – und ebenso rasch spricht die Behörde ein vorläufiges Waffenverbot aus. Das musste der Völser Gemeinderat Herbert Strickner sen. (FPÖ) kürzlich zur – unliebsamen – Kenntnis nehmen.

„Rotzlöffel, eingebildeter Schnösel“
Die Vorgeschichte: Bei einer Sitzung des Überprüfungsausschusses gab es Meinungsdifferenzen zwischen ihm und dem Leiter des operativen Bauamts. Laut Protokoll hat Strickner den Bauamtsleiter als „Rotzlöffel und eingebildeten Schnösel“ bezeichnet, „welcher erst seine Ausbildung abschließen sollte, bevor er gescheit daherrede“. Und er werde ihn „auch mal außerhalb des Gemeindehauses treffen“.

Ich hätte nicht gedacht, dass die Behörde ein Verbot ausspricht, bevor eine Anschuldigung überhaupt geprüft wird.

Gemeinderat Herbert Strickner sen.

Anzeige wegen gefährlicher Drohung
Die Konsequenz: Der Bauamtsleiter zeigte den Gemeinderat wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung an. Dies hatte zur Folge, dass Strickner „Besuch“ von der Polizei erhielt: Die beschlagnahmte unter anderem zwei Pistolen und eine Schrotflinte, die Sportschütze Strickner legal besaß.

Verfahren rasch eingestellt
„Außerdem wurde ein vorläufiges Waffenverbot gegen mich ausgesprochen“, wundert sich der Völser. Die Staatsanwaltschaft stellte das Verfahren freilich wenige Tage später ein, die Waffen erhielt Strickner am 27. August zurück, das Verbot wurde aufgehoben.

Mandatar verwundert
„Ich hätte nicht gedacht, dass die Behörde ein Verbot ausspricht, bevor eine Anschuldigung überhaupt geprüft wird“, wundert sich der 71-Jährige. So könne man jedem Jäger einen Streich spielen.

Peter Freiberger
Tirol

