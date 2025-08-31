Alex Kristan würde für Silver-Ager-Produkte werben

Die meisten Männer mit 50 haben ihre Karriereziele erreicht und die Familienplanung abgeschlossen und sollten zufrieden sein. Doch die wenigsten sind es. Während die einen ihre Haare färben, zum Beauty-Doc laufen und sich Harleys, Sportflitzer und Geliebte zulegen, cruisen die anderen um die halbe Welt, um sich selbst zu finden. Zu welcher Sorte zählen Sie?

Ich zähle definitiv zu den Wenigen, die zufrieden sind. Ich habe beruflich mehr erreicht, als ich mir je hätte träumen lassen. Ich habe eine großartige Familie und ein paar wirklich gute Freunde, einen Job, der mir Spaß macht und bin gesund und unabhängig. Alles, was da noch on top kommt, ist nice to have, kein need to have.