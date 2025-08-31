13 Jahre nach Absturz: Jetzt sprechen Überlebende

Die Cessna war deutlich überladen

„Uns verband eine echte Männerfreundschaft, 1977 gründeten wir sogar einen Verein – mit dem Ziel, Reisen zu realisieren, die wir uns sonst nicht leisten konnten“, sagt Platzer. So auch jene nach Valencia. „An diesem Tag wurde ich von meinem besten Freund Lois Eberharter um 4.30 Uhr geweckt“, erinnert sich Eberharter mit Tränen in den Augen, „Treffpunkt mit dem Piloten am Flughafen Innsbruck war um 6.30 Uhr.“ Dort stellte sich heraus, dass die Maschine deutlich überladen, also zu schwer war. Dennoch hob der Pilot ab. „Zweifel hatten wir keine, nur ein wenig Angst machte sich breit“, erinnert sich der 69-Jährige. Das Wetter war beim Abflug noch schön, rund um den Bergisel zog plötzlich Nebel auf. „Der Pilot flog durch die Nebelbank durch, das war der fatale Fehler. Wie sich später zeigte, hatte er weder eine Blindflug-Ausbildung noch die entsprechende Ausrüstung dafür“, sagt Platzer.