Medaillenrausch bei WM in der Wiege des Radsports

„Sie wissen, was du leistest“

Svetlana Moshkovich und Thomas Frühwirth holten nach ihren Goldenen im Handbike-Zeitfahren Samstag jeweils Bronze im Straßenrennen. Beide strahlten: „So ein Publikum wie hier sind wir nicht gewohnt, das verleiht Flügel. Die Belgier verstehen den Radsport, wissen, was wir leisten. Du spürst die Anerkennung.“

Auch Tricyclist Wolfgang Steinbichler eroberte sein zweites Edelmetall – nach Bronze im Kampf gegen die Uhr folgte Straßen-Silber: „Diese Medaille glänzt wie Gold. So eine Stimmung habe ich wirklich noch nie erlebt, sensationell.“