Das größte Mais-Labyrinth steht im Waldviertel

Es ist das größte Bio-Maisfeld-Labyrinth Europas und – beim konventionellen Mais – der größte Irrgarten in Österreich. Genau der richtige Ort im Waldviertel, den ständigen Kampf um neue Nischen und das Überleben in der Landwirtschaft darzustellen. „Denn gegen die großen Player am Weltmarkt können wir nicht gewinnen“, sagt Bauernkammerobmann Herbert Hofer.
Ein Bett im Maisfeld kann man in Klein-Meiseldorf im Bezirk Horn zwar keines Aufschlagen, aber ein Besuch mit der Familie lohnt sich in dem 16 Fußballfelder großen Labyrinth auf jeden Fall. Denn dort steht das größte Bio-Kukuruz-Labyrinth Europas. Bei konventionellem Mais ist es immerhin der größte Irrgarten Österreichs, den die Landwirtsfamilie Michael Andres und Gertraud Eggenhofer im zweiten Jahr betreibt.
