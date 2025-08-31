Das größte Mais-Labyrinth steht im Waldviertel

Ein Bett im Maisfeld kann man in Klein-Meiseldorf im Bezirk Horn zwar keines Aufschlagen, aber ein Besuch mit der Familie lohnt sich in dem 16 Fußballfelder großen Labyrinth auf jeden Fall. Denn dort steht das größte Bio-Kukuruz-Labyrinth Europas. Bei konventionellem Mais ist es immerhin der größte Irrgarten Österreichs, den die Landwirtsfamilie Michael Andres und Gertraud Eggenhofer im zweiten Jahr betreibt.