Irre Wende! FC Bayern muss Spieler zurückschicken

Eigentlich war schon alles fix gewesen, doch nun ist der Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern München doch noch geplatzt. Der FC Chelsea macht einen Rückzieher.
„Es war relativ knapp vorm Spiel. Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben und den Medizincheck erlaubt bekommen haben. Jetzt ist die Situation, dass der Junge hier in München ist und wir ihn aber zurückschicken“, schildert Max Eberl am Samstagabend gegenüber der „Bild“.
Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hatte sich kurz zuvor beim 2:0-Sieg gegen Fulham verletzt. Nun gehen den Londonern die Stürmer aus. „Liam Delap wird wegen dieser Verletzung voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen“, sagt Chelsea-Trainer Enzo Maresca.
„Das Flugzeug fliegt nicht zurück“
Im Transfersommer hatten die Bayern rund um Sportdirektor Christoph Freund ein ums andere Mal das Nachsehen – jetzt der nächste Transfer-Schock! Doch gibt’s vielleicht doch noch Hoffnung für die Münchner? Jacksons Berater Diomansy Kamara postet auf Instagram ein Video – und stellt klar: „Wir gehen nicht zurück. (...) Das Flugzeug fliegt nicht zurück. München.“
Jedoch betont Eberl: „Erstmal bin ich nicht in der handelnden Position. Wir haben gehandelt, wir hätten gerne gehandelt, wir hätten gerne die Untersuchung gemacht und die Unterschrift getätigt. Das geht jetzt nicht und wir werden dem Spieler und dem Berater sagen, dass sie zurückmüssen, weil Chelsea … wir haben halt keinen unterschriebenen Vertrag.“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.