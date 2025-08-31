Irre Wende! FC Bayern muss Spieler zurückschicken

Jedoch betont Eberl: „Erstmal bin ich nicht in der handelnden Position. Wir haben gehandelt, wir hätten gerne gehandelt, wir hätten gerne die Untersuchung gemacht und die Unterschrift getätigt. Das geht jetzt nicht und wir werden dem Spieler und dem Berater sagen, dass sie zurückmüssen, weil Chelsea … wir haben halt keinen unterschriebenen Vertrag.“