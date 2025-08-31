Vorteilswelt
Wechsel geplatzt

Irre Wende! FC Bayern muss Spieler zurückschicken

Deutsche Bundesliga
31.08.2025 06:10
Nicolas Jackson wird wohl doch nicht zum FC Bayern wechseln.
Nicolas Jackson wird wohl doch nicht zum FC Bayern wechseln.(Bild: AFP/APA/Oli SCARFF)

Eigentlich war schon alles fix gewesen, doch nun ist der Wechsel von Nicolas Jackson zum FC Bayern München doch noch geplatzt. Der FC Chelsea macht einen Rückzieher.

„Es war relativ knapp vorm Spiel. Chelsea hat uns informiert, dass sie den Spieler gerne zurückhaben wollen, nachdem wir uns gestern geeinigt haben und den Medizincheck erlaubt bekommen haben. Jetzt ist die Situation, dass der Junge hier in München ist und wir ihn aber zurückschicken“, schildert Max Eberl am Samstagabend gegenüber der „Bild“.

Max Eberl
Max Eberl(Bild: AFP/MICHAELA STACHE)

Der Grund: Chelsea-Stürmer Liam Delap hatte sich kurz zuvor beim 2:0-Sieg gegen Fulham verletzt. Nun gehen den Londonern die Stürmer aus. „Liam Delap wird wegen dieser Verletzung voraussichtlich sechs bis acht Wochen ausfallen“, sagt Chelsea-Trainer Enzo Maresca.

„Das Flugzeug fliegt nicht zurück“
Im Transfersommer hatten die Bayern rund um Sportdirektor Christoph Freund ein ums andere Mal das Nachsehen – jetzt der nächste Transfer-Schock! Doch gibt’s vielleicht doch noch Hoffnung für die Münchner? Jacksons Berater Diomansy Kamara postet auf Instagram ein Video – und stellt klar: „Wir gehen nicht zurück. (...) Das Flugzeug fliegt nicht zurück. München.“

Jedoch betont Eberl: „Erstmal bin ich nicht in der handelnden Position. Wir haben gehandelt, wir hätten gerne gehandelt, wir hätten gerne die Untersuchung gemacht und die Unterschrift getätigt. Das geht jetzt nicht und wir werden dem Spieler und dem Berater sagen, dass sie zurückmüssen, weil Chelsea … wir haben halt keinen unterschriebenen Vertrag.“

