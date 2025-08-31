Tötung von Houthi-„Premier“ al-Rahawi bestätigt

„Dies ist erst der Anfang“

„Dies ist erst der Anfang“, fügte er hinzu. Al-Mashat kündigte in einer Fernsehansprache Vergeltung an. Die Haltung der Gruppe werde sich nicht ändern, „egal, wie groß die Herausforderungen sind“.

Nachfolger umgehend ernannt

Mit der Verkündung von Rahawis Tod wurde umgehend ein Nachfolger ernannt. Der oberste politische Rat der Houthi habe Mohammed Ahmed Miftah zum „amtierenden Ministerpräsidenten“ ernannt, erklärte die Organisation laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Saba, die von den Houthi kontrolliert wird. Mohammed Ahmed diente bisher als Vize Rahawis.