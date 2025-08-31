Israelischer Angriff
Tötung von Houthi-„Premier“ al-Rahawi bestätigt
Der Chef der Houthi-Regierung in Teilen des Jemen ist bei einem israelischen Angriff auf die jemenitische Hauptstadt Sanaa getötet worden. Das bestätigten die Rebellen am Samstag. Bei dem Angriff am Donnerstag seien auch mehrere Minister ums Leben gekommen.
Schon am Freitag hatt es aus Houthi-nahen Quellen geheißen, „Ministerpräsident“ Ahmed al-Rahawi sei getötet worden – neben mehreren Leibwächtern. Auch das jemenitische Nachrichtenportal „Adan al-Ghad“ hatte unter Berufung auch nicht näher genannte Quellen von der Tötung Rahawis berichtet. Er soll demnach mit mehreren Begleitern in einem Wohnhaus getroffen worden sein.
Israel Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem „zerschmetternden Schlag“ gegen die Houthi.
Symbolfigur
- Rahawi war im August vergangenen Jahres von den Houthi zum „Regierungschef“ ernannt worden. Beobachtern in Sanaa zufolge galt er allerdings lediglich als symbolische Figur ohne nennenswerten Einfluss. Die Houthi haben in den von ihnen kontrollierten Gebieten des Jemen, darunter die Hauptstadt Sanaa, eine Art Parallelregierung gebildet. Diese Regierung hat keine internationale Anerkennung. Sie repräsentiert nur den Houthi-Apparat in den von ihnen kontrollierten Gebieten.
- Die Houthi bezeichnen sich offiziell als „Ansar Allah“ („Unterstützer Gottes“) und sind nach Einschätzung von Experten die stärkste Kraft im Jemen, wo seit 2014 ein Bürgerkrieg herrscht.
„Dies ist erst der Anfang“
„Dies ist erst der Anfang“, fügte er hinzu. Al-Mashat kündigte in einer Fernsehansprache Vergeltung an. Die Haltung der Gruppe werde sich nicht ändern, „egal, wie groß die Herausforderungen sind“.
Nachfolger umgehend ernannt
Mit der Verkündung von Rahawis Tod wurde umgehend ein Nachfolger ernannt. Der oberste politische Rat der Houthi habe Mohammed Ahmed Miftah zum „amtierenden Ministerpräsidenten“ ernannt, erklärte die Organisation laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Saba, die von den Houthi kontrolliert wird. Mohammed Ahmed diente bisher als Vize Rahawis.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.