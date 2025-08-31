Hartberg gegen Rapid – Mario Sonnleitner freut sich aufs heutige Duell seiner Ex-Vereine in der Südstadt. Das Herz schlägt für Grün-Weiß: „Diese Saison traue ich Rapid alles zu!“
Mit 438 Partien rangiert Mario Sonnleitner im ewigen Bundesliga-Ranking auf Platz 16 – den Großteil verbrachte er mit elf Saisonen bzw. 267 Liga-Spielen in Hütteldorf, ehe der frühere Verteidiger seine Karriere bis Juni 2023 in Hartberg ausklingen ließ. „Klar liegt mir Rapid mehr am Herzen, ich war schließlich sehr lange dort“, macht der 38-Jährige kein Geheimnis daraus, wem er heute die Daumen drückt.
Doch er warnt: „Bei Rapid überwiegen positive Emotionen und Euphorie, es wird aber kein einfaches Spiel.“ Hält der Zeitplan zum Stadion-Umbau, treten die Steirer zum vorletzten Mal im „Ausweich-Quartier“ in der Südstadt an. „Klar ist es drei Tage nach dem 2:0 gegen Györ quasi vor der Haustüre von Vorteil für Rapid.“ Zumal die Grün-Weißen mit einer Heimspiel-Atmosphäre rechnen können.
Der positive Start der Wiener kommt nicht von ungefähr: „Sie treten variabler auf als letzte Saison, legen den Fokus nicht mehr so stark auf das 4-4-2. Sie verändern oft die Spielanlage, attackieren hoch, dann stehen sie mal wieder tiefer.“ Auch personell sei das Team stark aufgestellt: „Der Kader ist nahezu auf jeder Position doppelt besetzt.“ Demgegenüber steht Hartbergs Umbruch mit dem Abgang von Topscorer Donis Avdijaj: „Sie setzen auf das Teamgefüge, treten sehr diszipliniert auf, haben mit Havel, Heil oder Kainz gute, erfahrene Spieler. Hartberg kann um die Top-6 mitspielen.“ Und Rapid, das unmittelbar vor der Verpflichtung von Djurgardens Mittelfeld-Ass Tobias Gulliksen steht? „Ich traue ihnen diese Saison alles zu“, betont der Co-Trainer des FAC. „Sie dürfen sich bloß nie zufriedengeben, müssen immer nach dem Höchsten streben.“
Erstmals Stöger – Schmid
Brisant: Die früheren Weggefährten Stöger und Manfred Schmid erleben heute ihr erstes Trainer-Duell. In die Conference League starten die Hütteldorfer am 2. Oktober bei Lech Posen, ehe am 23. Oktober bereits der Heim-Hit gegen Fiorentina wartet.
