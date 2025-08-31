„Diese Saison traue ich Rapid alles zu!“

Der positive Start der Wiener kommt nicht von ungefähr: „Sie treten variabler auf als letzte Saison, legen den Fokus nicht mehr so stark auf das 4-4-2. Sie verändern oft die Spielanlage, attackieren hoch, dann stehen sie mal wieder tiefer.“ Auch personell sei das Team stark aufgestellt: „Der Kader ist nahezu auf jeder Position doppelt besetzt.“ Demgegenüber steht Hartbergs Umbruch mit dem Abgang von Topscorer Donis Avdijaj: „Sie setzen auf das Teamgefüge, treten sehr diszipliniert auf, haben mit Havel, Heil oder Kainz gute, erfahrene Spieler. Hartberg kann um die Top-6 mitspielen.“ Und Rapid, das unmittelbar vor der Verpflichtung von Djurgardens Mittelfeld-Ass Tobias Gulliksen steht? „Ich traue ihnen diese Saison alles zu“, betont der Co-Trainer des FAC. „Sie dürfen sich bloß nie zufriedengeben, müssen immer nach dem Höchsten streben.“