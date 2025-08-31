„Das hat mich gestört“

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank

Fußball
31.08.2025 06:50
Nach der schweren Kopfverletzung von Augsburg-Kicker Robin Fellhauer bei der 2:3-Niederlage gegen den FC Bayern ist Sandro Wagner emotional und kritisiert vor allem die Bank der Münchner. Trainer-Kollege Vincent Kompany versucht, zu beschwichtigen.

Folgen Sie uns auf