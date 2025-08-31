„Die wissen selbst nicht, wie sie gewonnen haben“, platzte Valon Berisha der Kragen. Der Fehlstart des LASK in die neue Bundesligasaison ist spätestens seit Samstag perfekt, das Heim-1:3 im Oberösterreich-Derby gegen Ried bedeutete die vierte Niederlage der Linzer in den ersten fünf Runden.
Valon Berisha trauert dem nach Thailand abgewanderten Kreativgeist Robert Zulj nach, der es in der Vorsaison auf 25 Scorerpunkte gebracht hatte. „Er war immer im letzten Drittel entscheidend, das fehlt uns gerade.“ Der Mittelfeldmann war nach der Niederlage gegen Ried einigermaßen fassungslos. „Zur Pause muss es 5:0 für uns stehen“, erklärte Berisha bei Sky.
Kritik am Schiri
Zudem übte Berisha Kritik an Schiedsrichter Arnes Talic. „Jede 50:50-Entscheidung war für Ried. Das nimmt die Luft aus dem Spiel und macht auch mental etwas mit dir.“
„Top-3 der unfairsten Spiele“
Dass die Niederlage unglücklich zustande kam, war das Hauptthema im Lager der Athletiker. „Ich habe zwölf Jahre Erfahrungen im Fußball, und das ist Top-3 der unfairsten Spiele in meinem Leben. Das bessere Team hat verloren“, sagte LASK-Trainer Joao Sacramento.
