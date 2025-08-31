„Die wissen selbst nicht, wie sie gewonnen haben!“

Valon Berisha trauert dem nach Thailand abgewanderten Kreativgeist Robert Zulj nach, der es in der Vorsaison auf 25 Scorerpunkte gebracht hatte. „Er war immer im letzten Drittel entscheidend, das fehlt uns gerade.“ Der Mittelfeldmann war nach der Niederlage gegen Ried einigermaßen fassungslos. „Zur Pause muss es 5:0 für uns stehen“, erklärte Berisha bei Sky.