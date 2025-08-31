„Die weiße Weste war dem Kommando zu teuer“

Im Feuerwehr-Skandal von Marchtrenk nimmt erstmals ein Anwalt der Verdächtigen Stellung. Er nennt den Grund für den Rücktritt. Der Abgang war nämlich erfolgt, als die Verdächtigen erstmals öffentlich auftreten sollten. Doch laut Anwalt war es nicht die Angst vor der Befragung, die das Kommando abtreten ließ.