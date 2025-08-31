Vorteilswelt
Marchtrenker Feuerwehr

„Die weiße Weste war dem Kommando zu teuer“

Oberösterreich
31.08.2025 06:42
Der Austrtitt aus einer Feuerwehr wird erst nach vier Wochen wirksam. Die 40 Kameraden aus ...
Der Austrtitt aus einer Feuerwehr wird erst nach vier Wochen wirksam. Die 40 Kameraden aus Marchtrenk, die dem Kommando folgen wollen, müssten bis dahin weiter ausrücken.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Im Feuerwehr-Skandal von Marchtrenk nimmt erstmals ein Anwalt der Verdächtigen Stellung. Er nennt den Grund für den Rücktritt. Der Abgang war nämlich erfolgt, als die Verdächtigen erstmals öffentlich auftreten sollten. Doch laut Anwalt war es nicht die Angst vor der Befragung, die das Kommando abtreten ließ.

Seit eineinhalb Jahren ist bei der Feuerwehr Marchtrenk Feuer am Dach – doch das beschuldigte Kommando gab die Posten nicht auf. Bis jetzt, drei Wochen vor der anberaumten Anhörung am Landesfeuerwehrkommando (LFK). Zufall? Oder scheuten Kommandant, Vize, Schriftführer und Kassier, dass sie Rechenschaft ablegen müssen?

Markus Schütz
Markus Schütz
Loading
Krone Plus Logo
Marchtrenker Feuerwehr
„Die weiße Weste war dem Kommando zu teuer“
