Nach Randalen: „In Zukunft machen wir es besser!“

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
„Das hat mich gestört“
In der Uhrturm-Metropole herrschte Ausnahmezustand! Graz stand ganz im Zeichen des Derbys zwischen GAK und Sturm. Nach den Ausschreitungen vor zwei Jahren waren alle in Alarmbereitschaft. Doch zum Glück keine Randale – im Stadion und vor dem Anpfiff alles friedlich. Ein Fußball-Fest, wie es immer sein sollte.
Graz im Ausnahmezustand. Wenn das Grazer Derby ruft, dann tickt die zweitgrößte Stadt Österreichs bekanntlich anders. Schon tagsüber sieht man rot und schwarz gewandete Menschen in der Stadt, jeder trägt stolz seine Farben. Am Jakominiplatz, mitten in der Innenstadt, weht an einem Eisstand von Charly Temmel, ein Schwarzer vor dem Herrn, eine Sturm-Fahne träge im Sommerwind.
