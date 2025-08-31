Nach Randalen: „In Zukunft machen wir es besser!“

In der Uhrturm-Metropole herrschte Ausnahmezustand! Graz stand ganz im Zeichen des Derbys zwischen GAK und Sturm. Nach den Ausschreitungen vor zwei Jahren waren alle in Alarmbereitschaft. Doch zum Glück keine Randale – im Stadion und vor dem Anpfiff alles friedlich. Ein Fußball-Fest, wie es immer sein sollte.