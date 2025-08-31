„Armut macht uns einsam, Armut macht uns krank“

Gertrude P. kommt gerade vom Einkaufen in einem Wiener Sozialmarkt nach Hause. Als wären es Goldstücke, holt sie in ihrer Küche vorsichtig ein paar wenige Lebens- und Putzmittel – hergestellt von bekannten Firmen – aus ihrem Rucksack. Dinge, „die ich mir in einem ,normalen‘ Supermarkt nicht leisten könnte“, sagt die 74-Jährige: „Denn ich bin arm, richtig arm.“