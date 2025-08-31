„Armut macht uns einsam, Armut macht uns krank“

Nach Horror-Szene schimpft Wagner über Bayern-Bank
„Das hat mich gestört“
Viele Pensionisten leiden mittlerweile an finanzieller Not. Sollten ihre monatlichen Bezüge 2026 tatsächlich nicht an die Inflationsrate angepasst werden, dürften es noch mehr werden. Die „Krone“ sprach nun mit Mindestrentnern. Über ihre Überlebensstrategien, ihre Ängste – und ihre unerfüllten Träume.
Gertrude P. kommt gerade vom Einkaufen in einem Wiener Sozialmarkt nach Hause. Als wären es Goldstücke, holt sie in ihrer Küche vorsichtig ein paar wenige Lebens- und Putzmittel – hergestellt von bekannten Firmen – aus ihrem Rucksack. Dinge, „die ich mir in einem ,normalen‘ Supermarkt nicht leisten könnte“, sagt die 74-Jährige: „Denn ich bin arm, richtig arm.“
Kommentare
