Friedensflotte lichtet Anker – Hunderte feiern mit

Besonders spürbar wird das auf Schiffen, die von Vereinen wie MPS Austria organisiert werden. Die Organisation unterstützt Familien mit Kindern, welche an der seltenen Stoffwechselerkrankung Mukopolysaccharidose leiden. Eine von ihnen ist Maria Prähofer. „Ich liebe die Gemeinschaft an Bord“, sagt sie. „Wir helfen uns gegenseitig, und jeder ist ein wertvolles Crew-Mitglied – egal, was er kann oder nicht kann.“