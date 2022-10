„Das Wasser aus der Leitung ist ein Traum!“

Wirtschaft läuft langsam wieder an

Die Nudelmanufaktur Amlacher in der Einöde hat ihre Verkaufsräume noch geschlossen, aber wieder begonnen, den Einzelhandel mit tiefgefrorenen Produkten zu beliefern. Man zeigt wieder Flagge, auch wenn von der Versicherung nicht viel kam, der Spendenanteil der Gemeinde Treffen für Betriebe nur pauschal 3000 Euro beträgt. Bei einem Gesamtschaden in der Nudel-Manufaktur von 500.000 Euro. In Arriach wurden bisher 250.000 Euro an Hilfe ausgezahlt. Der Schaden allein an der Gemeindeinfrastruktur beträgt vier Millionen Euro.