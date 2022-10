Ein Drittel der Kinder hat Erwachsenen-Accounts

Die von Ofcom in Auftrag gegebene Untersuchung ergab, dass 32 Prozent der Kinder ein Konto haben, das für Erwachsene bestimmt ist, während 47 Prozent der Kinder im Alter von 8 bis 15 Jahren ein Nutzungsalter von 16 Jahren und darüber haben. Und 60 Prozent der Kinder unter 13 Jahren, die Konten in sozialen Medien nutzen, haben ihr eigenes Profil, obwohl sie noch nicht alt genug dafür sind. Hilfe bei der Einrichtung dieser Konten bekämen die Kinder oftmals von ihren Eltern, so Ofcom.