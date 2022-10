Zwei Verletzte bei Kollision auf Bundesstraße

Der 66-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Der 45-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Er gab an sich selbstständig in ärztliche Behandlung zu begeben. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B171 im Bereich der Unfallstelle für ca. 45 Minuten wechselseitig angehalten.