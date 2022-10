1200-PS-Sportler Ariel Hipercar hat eine Turbine

Die englische Sportwagenschmiede Ariel hat bereits 2017 unter dem Projektnamen Hipercar einen über 1000 PS starken Elektro-Sportwagen für 2020 in Aussicht gestellt. Lange war es still um das neue Modell, doch ein nun vorgestellter Prototyp nährt die Hoffnung auf einen möglichen Serienstart in zwei Jahren.