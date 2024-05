Dagmar Koller nach Sturz auf Rollstuhl angewiesen

Über Karriere: „Ich habe genug gearbeitet“

Obwohl sie nach dem Sturz noch hin und wieder Schmerzen in den Händen habe, spiele sie manchmal am Klavier. „Ich war recht gut am Klavier, aber seit dem Tod meiner Mutter hat mich niemand mehr sanft zum Üben gezwungen. Ich würde wirklich gern besser spielen können.“ Dann sang sie dem „Bild“-Reporter aus dem Lied „Im Prater blüh’n wieder die Bäume“ vor – doch schloss ein Karriere-Comeback eher aus. „Ich habe keine Lust mehr zu auf der Bühne zu stehen. Ich habe doch auch wirklich genug gearbeitet. Wenn wirklich noch mal ein gutes Angebot käme, würde ich überlegen, aber ich bin eigentlich sehr froh, dass ich frei über meine Zeit verfügen kann“, so Koller.