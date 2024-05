Dallas schaltet Oklahoma mit 117:116-Heimsieg aus

Viertes Triple-Double für Doncic

Luka Doncic, der mit 29 Punkten, 10 Rebounds und 10 Assists sein viertes Triple-Double in den Play-offs erzielte, war neben P.J. Washington der Matchwinner bei Dallas, das zum zweiten Mal in drei Jahren in der Finalserie der Western Conference steht. Der Gegner der Mavericks wird im siebenten Spiel zwischen Meister Denver und Minnesota ermittelt.