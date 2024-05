Mount Everest: Tod von zwei Mongolen bestätigt

Nun ist auch der Tod eines zweiten am Mount Everest vermissten mongolischen Bergsteigers bestätigt worden. Unmittelbar nach der Bergung der Leiche des 53-jährigen Usukhjargal Tsedendamba konnte am Freitag auch sein 31-jähriger Kamerad tot aufgefunden werden. Die eindeutige Identifizierung der beiden Männer habe aber länger gedauert, hieß es am Sonntag seitens des Touranbieters 8k Expeditions, der den Aufstieg des Duos organisiert hatte.