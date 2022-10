„Vini ist einer der Besten in dieser Liga“

Der Ex-Dornbirner hatte SW in Führung gebracht, mit einem schönen Volleyschuss von der Strafraumgrenze. Vorbereitet wurde sein Treffer von Vinicius Maciel Gomes. Der Brasilianer feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback in der Startelf. Das machte der 30-Jährige nicht nur mit einem Assist, sondern auch mit einem eigenen Treffer gegen seinen Ex-Verein - das 2:1 nach dem zwischenzeitlichen Lauteracher Anschluss besorgte der Brasilianer selbst. „Seine Rückkehr tut uns extrem gut“, freut sich sein Sturmkollege Katnik, „meiner Meinung nach ist Vini einer der Besten in der Liga.“