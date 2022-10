„Von Corona hätten wir uns gerade erholt“

„OÖ-Krone“: Am heutigen Montag wird der internationale Tag der psychischen Gesundheit gefeiert. Was belastet aktuell die Landsleute?

Monika Czamler:Es ist vermutlich eine Mischung aus Corona, Teuerungen und Ukraine-Krieg. Gerade bei Corona ist es so, dass wir uns eigentlich davon erholt haben. Jetzt beginnt aber eine neue Welle, und wir wissen nicht, wie sie sich verhält. Teuerungen und Krieg belasten zusätzlich unsere Psyche. Generell ging es früher oft um körperliche Gesundheit, und die psychische stand immer etwas im Hintergrund.