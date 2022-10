Mit Speer und Golfschläger in die „Neuzeit“

Ein Mensch hockt in einer großen Vitrine, hinter ihm der Urwald. Davor bewegt sich eine Gruppe, die dem Heute entspringt, sich immer stärker in Bewegung setzt, in Takt, Beziehung, Kampf eintritt - und sich wieder beruhigt. Der Mensch mag noch so fortgeschritten sein, archaische Verhaltensweisen bleiben in uns, kollidieren mit der Moderne wie der Speer mit dem Golfschläger.