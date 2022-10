Präsidenten-Wahl: 540.626 in Tirol stimmberechtigt

Insgesamt öffnen tirolweit am Sonntag 785 Wahllokale. Wahlberechtigte müssen in jenem Wahllokal in ihrer Hauptwohnsitzgemeinde wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen sind. Bereits um 6 Uhr öffnete das erste Wahllokal in Pfunds. Der Großteil der Wahllokale ermöglicht die Stimmabgabe ab 8 Uhr. Die meisten Wahllokale schließen zwischen 13 und 15 Uhr. In der Landeshauptstadt Innsbruck ist die Stimmabgabe bis 17 Uhr möglich.