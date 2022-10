Supermarkt-Mitarbeiterinnen verhinderten Diebstahl

Drei Männer waren am Samstag in einem Supermarkt in einem Einkaufzentrum in St. Veit mit einem Einkaufswagen unterwegs. Dieser war voll gefüllt mit hochpreisigen alkoholischen Getränken. Darüber legten sie eine gestohlene Steppdecke und versuchten, über einen Notausgang aus dem Supermarkt zu flüchten. Wären da nicht zwei Feinkost-Mitarbeiterinnen gewesen. Denn die beiden wurden durch die akustische Alarmauslösung auf die Täter aufmerksam und nahmen sofort die Verfolgung auf!