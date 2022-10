Über das Risiko von Geschlechtskrankheiten

Eine Studie am Zentrum für Bevölkerungsforschung zu sexueller Gesundheit und HIV in London warnt davor, dass man Partnern sexuelles Risikoverhalten verschweigt. Denn nur weil ungeschützter Geschlechtsverkehr und Krankheitssymptome so häufig verheimlicht werden, können sich sexuell übertragbare Infektionen so stark in der Bevölkerung verbreiten.