Brennholz gibt es nur noch für Stammkunden

Sogar Wiener kommen ins Mühlviertel

„Neulich hat mich eine Wiener Künstlerin angerufen. Sie hatte eine Vernissage in Salzburg und hat sich gedacht, sie könnte doch auf der Rückfahrt bei uns in Waldhausen stehen bleiben und zwei Raummeter Holz in den angemieteten Kastenwagen laden. Ich hab’ ja gesagt. Aber dann hat sich bald darauf eine Freundin von ihr gemeldet und dann noch ein paar, die alle bei uns billig einkaufen wollten. Weil’s für Wiener günstiger ist, einen Transporter zu mieten und in Oberösterreich das Holz zu holen, als es in der Stadt zu kaufen“, schmunzelt der Mühlviertler Landwirt.