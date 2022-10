Mike Myers über Queen-Tod: „Wie ein Baby geweint“

Hollywoodstar Mike Myers ist nach eigenen Angaben noch nicht über den Tod der britischen Königin Elizabeth II. hinweg. „Ich habe wie ein Baby geweint, um ehrlich zu sein, und ich bin noch immer am Boden zerstört“, sagte der 59-jährige Kanadier und Sohn zweier Briten am Donnerstag in der US-Talkshow „Good Morning America“.