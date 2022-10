Camper gegen Hotel: Kampf um Hafnersee geht weiter

Grundstück soll im November übergeben werden

Ganz anders sieht das die Kärntner Beteiligungsverwaltung, die das Grundstück an die Falkensteiner-Hotelgruppe verpachtet. „Wir erwarten ein geräumtes Grundstück, das wir mit 1. November an Falkensteiner übergeben“, so Vorstand Martin Payer. Würde es zu Verzögerungen kommen, müsste man Schadenersatzforderungen an die Dauercamper stellen. „Aber so weit wollen wir nicht denken – unserer Meinung nach ist alles geklärt.“