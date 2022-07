Dauercamper kämpfen weiter um ihre Stellplätze

Am 15. Juli gab die Kärntner Beteiligungsverwaltung (KBV), wie berichtet, bekannt, die 44 Hektar große landeseigene Liegenschaft am Hafnersee für 30 Jahre an die Falkensteiner-Gruppe zu verpachten: Gut 1000 Dauercamper haben sich dort jedoch ein Idyll geschaffen, das sie auf keinen Fall verlieren wollen. Das Tourismusunternehmen will dort um 20 Millionen Euro ein 5-Sterne-Camping-Ressorts mit Pools und Seezugang errichten und die Camper wollen ihr Paradies jedoch nicht kampflos aufgeben.