Die kleine Botin kauft kein Waschmittel

Bunte Blätter, der raue Wind, der an den Bäumen rüttelt und Nieselregen - der Herbst zeigt sich jetzt immer wieder von seiner groben Seite. Das ist zwar auf den ersten Blick ungemütlich, aber genau das macht das Klima bei uns aus. Und der Herbst ist in seiner Fülle kaum zu überbieten. Überall kann jetzt geerntet werden, sogar beim Spaziergang! Wer Kinder hat, weiß wahrscheinlich, worauf ich hinaus will, denn die Taschen sind jeden Tag voller Schätze, zum Beispiel Kastanien! Abgesehen vom Basteln kann man sie auch zum Waschen verwenden. Kastanien beinhalten jede Menge waschaktiver Substanzen, sogenannte Saponine. Damit man ihre Kraft nutzen kann, muss man die Kastanien zerkleinern. Frische, noch nicht ausgetrocknete Kastanien kann man mit einem scharfen Messer vierteln. Man kann die Kastanien auch in einer Küchenmaschine häckseln und das grobe Pulver trocknen. So hat man das ganze Jahr über umweltfreundliches und kostenloses Waschmittel.