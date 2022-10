So wandeln Österreicher durch die digitale Welt

Wissen Sie, was eine Blockchain ist? Ein Chatbot? Oder wie eine Cloud funktioniert? Nein? Dann sind Sie in guter Gesellschaft. Denn bei allen Fragen rund um die digitale Welt ist hierzulande noch deutlich Luft nach oben. Das geht jedenfalls aus dem „Digital Skills Barometer“ hervor, der am Mittwoch präsentiert wurde.