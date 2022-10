Energiesparen beim Skifahren ist heuer hip

„Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis“

Der Vorteil: Das Preisniveau der Liftkarten liegt in Niederösterreich im Durchschnitt zwanzig Prozent unter jenem in westlichen Bundesländern. „Unsere Skigebiete werden sich enorm anstrengen, um auch heuer ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu bieten“, so Sport- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger.