Voten Sie noch bis 10. Oktober für Ihre Gemeinde!

Himberg hält zusammen

Mehr als 5000 aktive und unterstützende Mitglieder gehören den rund 50 Vereinen in Himberg im Bezirk Bruck an der Leitha an. „Die Vereine sind mir besonders wichtig, weil sie unser kulturelles und gesellschaftliches Leben sowie die Gemeinschaft in der Gemeinde enorm fördern und der Bevölkerung die Möglichkeit bieten, ihren Hobbys im Ort zu frönen“, betont Bürgermeister Ernst Wendl. Die Vereinsarbeit schaffe Vertrauen und Harmonie im alltäglichen Leben in der Gemeinde, so Wendl.