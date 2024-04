Torloses Unentschieden bei Gladbach gegen Union

Bei den Gladbachern fehlte ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber, der sich letzte Woche bei der 3:4-Niederlage in Hoffenheim einen leichten Muskelfaserriss im Oberschenkel zugezogen hatte. Sein Landsmann Stefan Lainer stand gegen Union in der Startelf und spielte 66 Minuten lang, bei den Berlinern wurde Christopher Trimmel in der Schlussphase eingewechselt.