So tickte Dietrich Mateschitz in seinem Leben

Draußen schießt das Wasser über die größte Bronze-Skulptur Europas: Die 14 mächtigen Stiere stürmen wie Lava voll Energie aus dem Vulkankegel der Red Bull Zentrale im beschaulichen Fuschl in die Welt hinaus. Zwölf Jahre arbeitete der Tiroler Jos Pirkner an dem Weltkunstwerk. Am Rande und ganz klein hat sich der Künstler mit seinem Namen verewigt.