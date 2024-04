Unfälle drohen: So kommen Sie sicher auf den Berg

Das gehört in den Rucksack

Neben Regenschutz und einem T-Shirt zum Wechseln und einem Pulli sollten sich im Rucksack unbedingt auch folgende Dinge finden: genügend Trinkvorräte (Flaschen an Brunnen am Wegesrand nachfüllen), ein kleines Erste-Hilfe-Paket mit Bandagen, Pflastern, Schere, Notfalldecke und persönlichen Medikamenten. Da Schürfwunden und Zerrungen zu den häufigsten Wanderverletzungen gehören, kann man auch Wundsalben oder kühlende Sport-Gels einpacken.