„Schlechteste Leistung, die wir gebracht haben“

Donis Avdijaj:

„Natürlich bin ich überglücklich über die erste Halbzeit. Mir ist alles gelungen, was ich mir vorgenommen habe. Ich kann sagen, dass alles genau so geplant war. Am Ende hat heute eine grandiose erste Halbzeit gereicht, um drei Punkte mitzunehmen. Ich habe tatsächlich noch nie gegen Klagenfurt gespielt. Ein Mal wurde ich in der 7. Minute wegen einer Kleinigkeit an der Wade ausgewechselt.“